В метро Москвы открыли зоны диагностики когнитивных заболеваний
В московском метро появились зоны, где можно пройти раннюю диагностику когнитивных заболеваний, связанных с мышлением, сообщила пресс-служба столичного метрополитена. Проверка позволяет обнаружить в том числе проблемы с памятью и восприятием информации.
Тестирование можно пройти на станциях «Киевская», «Курская», «Маяковская» и «Тургеневская» до 3 октября. Оно бесплатное и доступно людям любого возраста.
Ранее английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что COVID-19 отрицательно сказывается на когнитивных функциях человека, причем последствия болезни сохраняются и после выздоровления. В частности, у обследованных пациентов отмечалось ухудшение способности решать задачи, а также понимать текст и смысл слов.
Позже замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что после перенесенного коронавируса у людей наблюдаются проблемы с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, у некоторых пациентов отмечаются психологические проблемы, включая депрессию.
Сейчас в России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 24 522 жителей страны — это максимум с 19 июля 2021 г. Таким образом, за пандемию COVID-19 выявили у 7 535 548 граждан. Кроме того, в течение суток от коронавируса умерли 887 человек, что стало рекордным значением за все время.