В метро Москвы открыли зоны диагностики когнитивных заболеваний

Сейчас в России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 24 522 жителей страны — это максимум с 19 июля 2021 г. Таким образом, за пандемию COVID-19 выявили у 7 535 548 граждан. Кроме того, в течение суток от коронавируса умерли 887 человек, что стало рекордным значением за все время.