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В метро Москвы открыли зоны диагностики когнитивных заболеваний

Ведомости

В московском метро появились зоны, где можно пройти раннюю диагностику когнитивных заболеваний, связанных с мышлением, сообщила пресс-служба столичного метрополитена. Проверка позволяет обнаружить в том числе проблемы с памятью и восприятием информации. 

Тестирование можно пройти на станциях «Киевская», «Курская», «Маяковская» и «Тургеневская» до 3 октября. Оно бесплатное и доступно людям любого возраста.

Ранее английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что COVID-19 отрицательно сказывается на когнитивных функциях человека, причем последствия болезни сохраняются и после выздоровления. В частности, у обследованных пациентов отмечалось ухудшение способности решать задачи, а также понимать текст и смысл слов.

Позже замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что после перенесенного коронавируса у людей наблюдаются проблемы с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, у некоторых пациентов отмечаются психологические проблемы, включая депрессию.

Сейчас в России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 24 522 жителей страны — это максимум с 19 июля 2021 г. Таким образом, за пандемию COVID-19 выявили у 7 535 548 граждан. Кроме того, в течение суток от коронавируса умерли 887 человек, что стало рекордным значением за все время.

Ранее по теме: В Кремле заявили о беспокойстве из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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