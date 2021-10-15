ФМБА подало заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19»
Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19». Это следует из данных реестра лекарственных средств.
«Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: Мир 19», — говорится в документе.
«Мир-19» – это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.
В конце декабря 2020 г. руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила о разработке «антидота» от коронавируса «Мир-19». Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, рассказывала глава ФМБА.
ФМБА получило патент на этот препарат в апреле, информация о нем была опубликована в европейском журнале Allergy.