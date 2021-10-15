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ФМБА подало заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19»

Ведомости

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19». Это следует из данных реестра лекарственных средств. 

«Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: Мир 19», — говорится в документе.

«Мир-19» – это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску. 

В конце декабря 2020 г. руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила о разработке «антидота» от коронавируса «Мир-19». Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, рассказывала глава ФМБА. 

ФМБА получило патент на этот препарат в апреле, информация о нем была опубликована в европейском журнале Allergy.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных