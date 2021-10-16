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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране сейчас оценивается в 45%, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», — передает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 61%, в Подмосковье он достиг 64%.

По данным оперативного штаба, в России коронавирусом переболело более 7,9 млн человек.  

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, койки в инфекционных госпиталях стремительно заполняются, заявил ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что дельта-штамм вируса стал в России доминирующим, а выработанные алгоритмы лечения не так эффективны, поэтому в реанимациях много пациентов в тяжелом состоянии. Чтобы поменять ситуацию с COVID-19, нужно вакцинироваться, носить маски и делать тесты на коронавирус как можно раньше, подчеркнул Проценко.

В России за последние сутки зафиксировали 33 208 новых случаев коронавируса, что стало очередным рекордом за все время пандемии. Число смертей впервые превысило отметку в тысячу человек и составило 1002, сообщил 15 октября оперштаб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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