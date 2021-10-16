Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране сейчас оценивается в 45%, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», — передает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 61%, в Подмосковье он достиг 64%.
По данным оперативного штаба, в России коронавирусом переболело более 7,9 млн человек.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, койки в инфекционных госпиталях стремительно заполняются, заявил ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что дельта-штамм вируса стал в России доминирующим, а выработанные алгоритмы лечения не так эффективны, поэтому в реанимациях много пациентов в тяжелом состоянии. Чтобы поменять ситуацию с COVID-19, нужно вакцинироваться, носить маски и делать тесты на коронавирус как можно раньше, подчеркнул Проценко.
В России за последние сутки зафиксировали 33 208 новых случаев коронавируса, что стало очередным рекордом за все время пандемии. Число смертей впервые превысило отметку в тысячу человек и составило 1002, сообщил 15 октября оперштаб.