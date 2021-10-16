Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45%

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, койки в инфекционных госпиталях стремительно заполняются, заявил ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что дельта-штамм вируса стал в России доминирующим, а выработанные алгоритмы лечения не так эффективны, поэтому в реанимациях много пациентов в тяжелом состоянии. Чтобы поменять ситуацию с COVID-19, нужно вакцинироваться, носить маски и делать тесты на коронавирус как можно раньше, подчеркнул Проценко.