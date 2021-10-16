В Подмосковье 20 детей попали в больницу с отравлением
В подмосковном городе Клин с симптомами отравления за медицинской помощью обратились 20 детей, прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении ведомства.
Проверку проводит и Следственный отдел Клина. Сейчас детям оказана необходимая помощь, шесть школьников находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении, говорится в сообщении СК.
Следователи опросили сотрудников школы и взяли необходимую документацию. Роспотребнадзор также направил на экспертизу образцы продуктов, которые ели дети.
По информации телеграм-канала Mash, как минимум один пострадавший школьник находится в реанимации. Дети пожаловались на плохое самочувствие 15 октября, известно, что они завтракали яичницей, а на обед были котлеты.
В сентябре в Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления школьников. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что случаи кишечной инфекции заподозрили у учеников начальных классов, учебный процесс был приостановлен.