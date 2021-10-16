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В Подмосковье 20 детей попали в больницу с отравлением

Ведомости

В подмосковном городе Клин с симптомами отравления за медицинской помощью обратились 20 детей, прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении ведомства.  

Проверку проводит и Следственный отдел Клина. Сейчас детям оказана необходимая помощь, шесть школьников находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении, говорится в сообщении СК.

Следователи опросили сотрудников школы и взяли необходимую документацию. Роспотребнадзор также направил на экспертизу образцы продуктов, которые ели дети. 

По информации телеграм-канала Mash, как минимум один пострадавший школьник находится в реанимации. Дети пожаловались на плохое самочувствие 15 октября, известно, что они завтракали яичницей, а на обед были котлеты.

В сентябре в Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления школьников. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что случаи кишечной инфекции заподозрили у учеников начальных классов, учебный процесс был приостановлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных