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В Екатеринбурге 15 человек погибли после отравления спиртом

Ведомости

Как минимум 15 человек скончались за последние несколько дней после употребления метанола, сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. Работники рынка, где продавался нелегальный алкоголь, задержаны, написал он в Facebook.

По словам Чукреева, метанол продавали в том числе в рыночном комплексе «Ботанический». 

«Активисты проекта «Народный контроль» совместно с сотрудниками полиции не раз проверяли этот рынок, выявляли реализацию спирта и табака, привлекали к ответственности предпринимателей. После резкого роста смертельных отравлений на рынке прошла масштабная операция силовиков, торговцы задержаны. Остаётся установить канал поставки и сколько ещё человек купили эту гадость», — написал координатор проекта. 

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили ТАСС, что прокомментируют ситуацию позднее. В Минздрав информация об отравлении не поступала.

Ранее в Оренбургской области в результате отравления суррогатным алкоголем в погибли 35 человек. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных