В Екатеринбурге 15 человек погибли после отравления спиртом
По словам Чукреева, метанол продавали в том числе в рыночном комплексе «Ботанический».
«Активисты проекта «Народный контроль» совместно с сотрудниками полиции не раз проверяли этот рынок, выявляли реализацию спирта и табака, привлекали к ответственности предпринимателей. После резкого роста смертельных отравлений на рынке прошла масштабная операция силовиков, торговцы задержаны. Остаётся установить канал поставки и сколько ещё человек купили эту гадость», — написал координатор проекта.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили ТАСС, что прокомментируют ситуацию позднее. В Минздрав информация об отравлении не поступала.
Ранее в Оренбургской области в результате отравления суррогатным алкоголем в погибли 35 человек. По данным СК, задержаны 29-летний житель Орска, который, по версии следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасного алкоголя, 60-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые продали этот алкоголь потерпевшим.