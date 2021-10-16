В Екатеринбурге 15 человек погибли после отравления спиртом

«Активисты проекта «Народный контроль» совместно с сотрудниками полиции не раз проверяли этот рынок, выявляли реализацию спирта и табака, привлекали к ответственности предпринимателей. После резкого роста смертельных отравлений на рынке прошла масштабная операция силовиков, торговцы задержаны. Остаётся установить канал поставки и сколько ещё человек купили эту гадость», — написал координатор проекта.