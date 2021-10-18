Силуанов оценил дополнительную индексацию пособий в 2022 году в 30 млрд рублей
Дополнительная индексация социальных пособий и маткапитала в 2022 г. из-за роста фактической инфляции выше заложенной в бюджете будет стоить 30 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов. Половина этой суммы пойдет на повышение маткапитала, остальное — на пособия, кроме пенсий.
«Источники — внутреннее перераспределение средств. У нас есть зарезервированные средства определенные, невостребованные, мы как раз дали больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета и, соответственно, в ходе исполнения. Соответственно, за счёт этих средств и будем искать ресурсы», — пояснил Силуанов (цитата по «Интерфакс»).
12 октября президент России Владимир Путин предложил индексировать маткапитал в зависимости от фактической, а не прогнозной инфляции, с 2022 г. Он попросил депутатов Госдумы, перед которыми в тот момент выступал, принять соответствующие поправки в законодательство.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил тогда, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г/г в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.