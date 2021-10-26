Собянин проиндексировал пенсии и соцвыплаты в Москве на 4,8%
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8% с 1 января 2022 г. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
«Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8 процента. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, оно вступит в силу 1 января 2022 года. Таким образом, сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Доплату получают 2,1 миллиона москвичей», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, на 4,8% проиндексируют размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат. Их получают многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми и др., подчеркнули в мэрии.
В следующем году запланированы единовременные выплаты к годовщине победы в Великой отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС, отметили городские власти.