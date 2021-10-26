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Собянин проиндексировал пенсии и соцвыплаты в Москве на 4,8%

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8% с 1 января 2022 г. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. 

«Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8 процента. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, оно вступит в силу 1 января 2022 года. Таким образом, сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Доплату получают 2,1 миллиона москвичей», — отмечается в сообщении. 

Помимо этого, на 4,8% проиндексируют размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат. Их получают многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми и др., подчеркнули в мэрии. 

В следующем году запланированы единовременные выплаты к годовщине победы в Великой отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС, отметили городские власти. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных