Собянин проиндексировал пенсии и соцвыплаты в Москве на 4,8%

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8% с 1 января 2022 г. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.