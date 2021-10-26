Генсек ООН призвал к увеличению обязательств стран по сокращению выбросов
Странам мира необходимо в разы увеличить обязательства по борьбе с выбросами парниковых газов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, слова которого передает ТАСС. По его словам, в противном случае в мире произойдет климатическая катастрофа.
«До климатического саммита в Глазго остается меньше недели, а мы по-прежнему находимся на пути к климатической катастрофе. Представляемый сегодня доклад о проблемах с парниковыми газами показывает, что с учетом нынешнего уровня национальных обязательств стран мы движемся к катастрофическому повышению температуры на планете на 2,7 градуса Цельсия», — сказал Гутерриш на пресс-конференции, посвященной борьбе с изменениями климата.
Согласно его оценке, участники парижского соглашения по климату «полностью провалили» задачу не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия к 2030 г.
«Новые планы позволят снизить ожидаемый уровень выбросов только дополнительно на 7,5%. Представляемый доклад показывает, что для того чтобы добиться наших целей, нужно увеличить обязательства в семь раз», — отметил генсек ООН.
Для достижения этих показателей необходимо полностью декарбонизировать такие сферы экономики, как транспорт, производство электроэнергии и сельское хозяйство, подчеркнул Гутерриш.
В августе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН назвала беспрецедентными наблюдаемые изменения климата, при этом некоторые из них являются необратимыми в долгосрочной перспективе. В частности, по словам специалистов, изменение климата усиливает круговорот воды, что вызывает более интенсивные дожди и, как следствие, провоцирует наводнения и более сильную засуху во многих регионах. Кроме этого, глобальное потепление ускорит процесс таяния ледников. Это негативно отразится на океанской экосистеме и человечестве, приведет к снижению уровня кислорода.