В Хакасии с 28 октября по 7 ноября введут комендантский час

Помимо этого, будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку. При этом организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос. Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный режим не менее 50% сотрудников, указал глава региона.