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В Хакасии с 28 октября по 7 ноября введут комендантский час

Ведомости

В Хакасии из-за сложной ситуации с COVID-19 введут комендантский час с 28 октября по 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, и за исключением случаев, указанных в постановлении № 102», — написал Коновалов.

При этом в постановление правительства республики вносятся изменения, касающиеся приостановки работы городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Кроме того, в республиканских образовательных учреждениях вводятся каникулы с 27 октября по 7 ноября.

Помимо этого, будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку. При этом организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос. Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный режим не менее 50% сотрудников, указал глава региона.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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