В Хакасии с 28 октября по 7 ноября введут комендантский час
В Хакасии из-за сложной ситуации с COVID-19 введут комендантский час с 28 октября по 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице во «ВКонтакте».
«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, и за исключением случаев, указанных в постановлении № 102», — написал Коновалов.
При этом в постановление правительства республики вносятся изменения, касающиеся приостановки работы городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Кроме того, в республиканских образовательных учреждениях вводятся каникулы с 27 октября по 7 ноября.
Помимо этого, будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку. При этом организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос. Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный режим не менее 50% сотрудников, указал глава региона.
В России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.