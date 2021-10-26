В Свердловской области вводят QR-коды для общепита и торговых центров
В Свердловской области с 30 октября вводится обязательная система QR-кодов для посещения заведений общественного питания и торговых центров, сообщил замглавы региона Павел Креков.
«Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-центрах, клубах, разного рода других заведениях, связанных с обслуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября», — цитирует «РИА Новости» замглавы региона.
При этом с 30 октября во всех развлекательных учреждениях, связанных с общественным питанием, в том числе ночных клубах, работа в ночное время — с 23.00 до 7.00 — будет прекращена.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.