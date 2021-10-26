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В Свердловской области вводят QR-коды для общепита и торговых центров

Ведомости

В Свердловской области с 30 октября вводится обязательная система QR-кодов для посещения заведений общественного питания и торговых центров, сообщил замглавы региона Павел Креков.

«Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-центрах, клубах, разного рода других заведениях, связанных с обслуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября», — цитирует «РИА Новости» замглавы региона.

При этом с 30 октября во всех развлекательных учреждениях, связанных с общественным питанием, в том числе ночных клубах, работа в ночное время — с 23.00 до 7.00 — будет прекращена.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее по теме: Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных