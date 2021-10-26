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Воробьев заявил о двукратном росте темпов вакцинации в Подмосковье

Ведомости

Спрос на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье увеличился в два раза за последние два дня. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1». 

«Мы видим, в последние два дня увеличилась вакцинация. Было порядка 4-5 тысяч, сейчас достигла 10 тысяч. Поэтому да, она увеличилась, но сказать, что такой всплеск вакцинации вновь ... мы, увы, не можем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

За последние сутки в Подмосковье было выявлено 2 930 случаев заболевания коронавирусом, сообщил ранее оперштаб. Общее число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 505 000 человек. Скончались за все время 8 554 человека, 38 человек умерли за последние сутки. Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии был зарегистрирован в регионе 25 октября, тогда было выявлено 3 127 новых случаев.

Ранее по теме: Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели во всех регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных