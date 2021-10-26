Воробьев заявил о двукратном росте темпов вакцинации в Подмосковье
Спрос на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье увеличился в два раза за последние два дня. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы видим, в последние два дня увеличилась вакцинация. Было порядка 4-5 тысяч, сейчас достигла 10 тысяч. Поэтому да, она увеличилась, но сказать, что такой всплеск вакцинации вновь ... мы, увы, не можем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
За последние сутки в Подмосковье было выявлено 2 930 случаев заболевания коронавирусом, сообщил ранее оперштаб. Общее число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 505 000 человек. Скончались за все время 8 554 человека, 38 человек умерли за последние сутки. Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии был зарегистрирован в регионе 25 октября, тогда было выявлено 3 127 новых случаев.