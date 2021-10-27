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Голикова назвала условие для короткого периода нерабочих дней в России

Ведомости

Период нерабочих дней может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России». Трансляция велась на YouTube-канале РСПП.

«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничения по коронавирусу. — Ведомости), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — сказала она. По ее словам, в России зарегистрирован достаточно большой рост заболеваемости и высокая смертность от коронавируса, поэтому нужно соблюдать введенные ограничения. Голикова напомнила, что необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса и вакцинироваться от него.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Так, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся 28 октября. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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