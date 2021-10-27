Голикова назвала условие для короткого периода нерабочих дней в России
Период нерабочих дней может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России». Трансляция велась на YouTube-канале РСПП.
«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничения по коронавирусу. — Ведомости), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — сказала она. По ее словам, в России зарегистрирован достаточно большой рост заболеваемости и высокая смертность от коронавируса, поэтому нужно соблюдать введенные ограничения. Голикова напомнила, что необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса и вакцинироваться от него.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Так, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся 28 октября. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период.