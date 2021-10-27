Голикова назвала условие для короткого периода нерабочих дней в России

«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничения по коронавирусу. — Ведомости), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — сказала она. По ее словам, в России зарегистрирован достаточно большой рост заболеваемости и высокая смертность от коронавируса, поэтому нужно соблюдать введенные ограничения. Голикова напомнила, что необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса и вакцинироваться от него.