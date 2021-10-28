Боррель заявил о невозможности компенсации Молдавии высоких цен на газ
Еврокомиссия выделила Молдавии 60 млн евро на помощь уязвимым группам населения в условиях энергетического кризиса, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.
«Эти деньги позволят правительству Молдавии поддержать наиболее уязвимые группы населения в условиях энергетического кризиса и приближающейся зимы», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдавия.
При этом выделенные средства не помогут решить газовую проблему Молдавии. ЕС не может компенсировать Кишиневу разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром», отметил глава европейской дипломатии.
Энергетический кризис в Молдове разгорелся осенью из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. Старый истек в сентябре и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.
До 20 ноября в Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения, часть предприятий переведена на мазут и начат поиск альтернативных поставщиков газа. Кишинев уже подписал контракт на закупку 1 млн кубометров газа у польской PGNiG и еще 1 млн — у нидерландской Vitol, накануне был объявлен третий тендер на поставку еще 1,5 млн. Ежегодные потребности республики в топливе составляют около 3 млрд кубометров в год.