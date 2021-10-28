В Вологодской области заканчиваются запасы вакцины «Спутник лайт»

«Вакцина "Спутник Лайт" заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины "Спутник Лайт" в ближайшие две недели не ожидается. Есть в наличии "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" — суммарно 110 тыс. доз», — сообщили в департаменте.