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В Вологодской области заканчиваются запасы вакцины «Спутник лайт»

Ведомости

Запас вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в Вологодской области заканчивается, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения области.

«Вакцина "Спутник Лайт" заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины "Спутник Лайт" в ближайшие две недели не ожидается. Есть в наличии "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" — суммарно 110 тыс. доз», — сообщили в департаменте.

По данным на 28 октября, в регионе первый компонент вакцины получили 376 716 человек, завершили иммунизацию 347 623 человека, что составляет 48% взрослого населения региона.

Ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что на складе в городе закончилась вакцина «Спутник лайт», информации о сроках следующей поставки нет.

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Вакцину используют для ревакцинации от коронавируса. Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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