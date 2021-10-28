В Вологодской области заканчиваются запасы вакцины «Спутник лайт»
Запас вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в Вологодской области заканчивается, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения области.
«Вакцина "Спутник Лайт" заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины "Спутник Лайт" в ближайшие две недели не ожидается. Есть в наличии "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" — суммарно 110 тыс. доз», — сообщили в департаменте.
По данным на 28 октября, в регионе первый компонент вакцины получили 376 716 человек, завершили иммунизацию 347 623 человека, что составляет 48% взрослого населения региона.
Ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что на складе в городе закончилась вакцина «Спутник лайт», информации о сроках следующей поставки нет.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Вакцину используют для ревакцинации от коронавируса. Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».