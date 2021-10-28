Воробьев: 80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и, как правило, это 50+», — цитирует Воробьева «РИА Новости». По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 лет болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».