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Воробьев: 80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы

Ведомости

В Московской области 80% госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и, как правило, это 50+», — цитирует Воробьева «РИА Новости». По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 лет болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».

26 октября Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что спрос на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье увеличился в два раза за последние два дня.

За последние сутки в Подмосковье было выявлено 2639 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперштаба. Общее число случаев заболевания коронавирусом в Московской области составило 510 522 человек. Скончались за все время 8635 человек, 40 человек умерли за последние сутки.

Ранее по теме: Воробьев заявил о двукратном росте темпов вакцинации в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных