Воробьев: 80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы
В Московской области 80% госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и, как правило, это 50+», — цитирует Воробьева «РИА Новости». По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 лет болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».
26 октября Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что спрос на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье увеличился в два раза за последние два дня.
За последние сутки в Подмосковье было выявлено 2639 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперштаба. Общее число случаев заболевания коронавирусом в Московской области составило 510 522 человек. Скончались за все время 8635 человек, 40 человек умерли за последние сутки.