В Санкт-Петербурге с 8 ноября ограничат работу кафе и кинотеатров в ночное время

Также запрещено после 23.00 проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Их можно проводить до 23.00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий.