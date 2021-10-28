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В Санкт-Петербурге с 8 ноября ограничат работу кафе и кинотеатров в ночное время

Ведомости

С 8 ноября в Санкт-Петербурге вводятся ограничения на работу в ночное время предприятий общественного питания, цирков, концертных залов и других организаций. Постановление губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена», — говорится в сообщении.

Также запрещено после 23.00 проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Их можно проводить до 23.00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий.

По данным оперативного штаба на 28 октября, новых случаев коронавируса за сутки выявлено 3186, число умерших составило 70 человек. За весь период пандемии в городе зафиксировано 697 927 случаев заболевания, умерли 23 646 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных