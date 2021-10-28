В Санкт-Петербурге с 8 ноября ограничат работу кафе и кинотеатров в ночное время
С 8 ноября в Санкт-Петербурге вводятся ограничения на работу в ночное время предприятий общественного питания, цирков, концертных залов и других организаций. Постановление губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга.
«С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена», — говорится в сообщении.
Также запрещено после 23.00 проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Их можно проводить до 23.00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий.
По данным оперативного штаба на 28 октября, новых случаев коронавируса за сутки выявлено 3186, число умерших составило 70 человек. За весь период пандемии в городе зафиксировано 697 927 случаев заболевания, умерли 23 646 пациентов.