В Подмосковье после 8 ноября могут ввести QR-коды для посещения ресторанов

В Москве и Московской области 28 октября начались нерабочие дни, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Продлятся ограничения как минимум до 7 ноября. В этот период в столице и области кафе и рестораны будут работать только навынос, закроются школы, непродовольственные магазины, салоны красоты, бассейны, автосервисы, шиномонтажи, кинотеатры. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.