В Подмосковье после 8 ноября могут ввести QR-коды для посещения ресторанов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил о возможном введении QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий сферы услуг после 8 ноября, сообщает «РИА Новости».
«Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам», — сказал губернатор в ходе обращения к жителям региона.
В Москве и Московской области 28 октября начались нерабочие дни, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Продлятся ограничения как минимум до 7 ноября. В этот период в столице и области кафе и рестораны будут работать только навынос, закроются школы, непродовольственные магазины, салоны красоты, бассейны, автосервисы, шиномонтажи, кинотеатры. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Так, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся 28 октября. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период.