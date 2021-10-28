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В Подмосковье после 8 ноября могут ввести QR-коды для посещения ресторанов

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил о возможном введении QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий сферы услуг после 8 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам», — сказал губернатор в ходе обращения к жителям региона.

В Москве и Московской области 28 октября начались нерабочие дни, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Продлятся ограничения как минимум до 7 ноября. В этот период в столице и области кафе и рестораны будут работать только навынос, закроются школы, непродовольственные магазины, салоны красоты, бассейны, автосервисы, шиномонтажи, кинотеатры. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Так, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся 28 октября. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период.

Ранее по теме: Воробьев: 80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных