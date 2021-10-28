Суд арестовал экс-руководителя «Главного управления обустройства войск»
Гагаринский районный суд Москвы арестовал до 27 декабря бывшего руководителя АО «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба московских городских судов.
«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 28 октября 2021 г. удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Горбачев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), указали в пресс-службе. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал о задержании бывшего гендиректора «Спецстроя-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании Евгения Горбачева по подозрению в особо крупном мошенничестве. У них изъяли рабочие документы, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти украденные деньги. Сами подозреваемые отрицают вину. По данным следствия, руководители «Спецстроя-1» вместе с неизвестными не выполнили обязательства полностью и похитили 232,5 млн руб., перечислив их на счета подконтрольных компаний «Форматика» и «Санпласт» на основании фиктивных договоров.