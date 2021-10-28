Суд арестовал экс-руководителя «Главного управления обустройства войск»

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о задержании бывшего гендиректора «Спецстроя-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании Евгения Горбачева по подозрению в особо крупном мошенничестве. У них изъяли рабочие документы, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти украденные деньги. Сами подозреваемые отрицают вину. По данным следствия, руководители «Спецстроя-1» вместе с неизвестными не выполнили обязательства полностью и похитили 232,5 млн руб., перечислив их на счета подконтрольных компаний «Форматика» и «Санпласт» на основании фиктивных договоров.