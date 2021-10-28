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Суд арестовал экс-руководителя «Главного управления обустройства войск»

Ведомости

Гагаринский районный суд Москвы арестовал до 27 декабря бывшего руководителя АО «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба московских городских судов.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 28 октября 2021 г. удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Горбачев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), указали в пресс-службе. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о задержании бывшего гендиректора «Спецстроя-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании Евгения Горбачева по подозрению в особо крупном мошенничестве. У них изъяли рабочие документы, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти украденные деньги. Сами подозреваемые отрицают вину. По данным следствия, руководители «Спецстроя-1» вместе с неизвестными не выполнили обязательства полностью и похитили 232,5 млн руб., перечислив их на счета подконтрольных компаний «Форматика» и «Санпласт» на основании фиктивных договоров.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о новых махинациях военных застройщиков в Арктике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных