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Мероприятия в помещениях разрешили проводить при заполняемости в 70% с QR-кодами

Ведомости

Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с заполняемостью до 70% при наличии у посетителей QR-кодов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — говорится в документе.

Изменения вносятся в постановление «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий» и вступают в силу с 15 ноября. В документе отмечается, что QR-код также должны иметь работники, задействованные в обеспечении проведения мероприятия.

В России объявлен период не рабочих дней до 7 ноября. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, он может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу. Также она говорила, что после 7 ноября следует расширить практику применения QR-кодов.

Ранее по теме: Голикова назвала условие для короткого периода нерабочих дней в России

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных