Мероприятия в помещениях разрешили проводить при заполняемости в 70% с QR-кодами

В России объявлен период не рабочих дней до 7 ноября. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, он может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу. Также она говорила, что после 7 ноября следует расширить практику применения QR-кодов.