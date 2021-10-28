Мероприятия в помещениях разрешили проводить при заполняемости в 70% с QR-кодами
Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с заполняемостью до 70% при наличии у посетителей QR-кодов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — говорится в документе.
Изменения вносятся в постановление «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий» и вступают в силу с 15 ноября. В документе отмечается, что QR-код также должны иметь работники, задействованные в обеспечении проведения мероприятия.
В России объявлен период не рабочих дней до 7 ноября. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, он может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу. Также она говорила, что после 7 ноября следует расширить практику применения QR-кодов.