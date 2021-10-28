Проценко предупредил о риске повторно заражения коронавирусом через полгода
Переболевшие коронавирусом люди могут заразиться им повторно спустя шесть месяцев, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».
«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно у болеющего человека появляется через шесть месяцев. Поэтому есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — цитирует ТАСС Проценко.
По его словам, течение заражения коронавирусом в последние две волны меняется, в частности, укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани. «Если раньше это происходило в течение семи-девяти дней, то сейчас это происходит молниеносно, за два-три дня, несмотря на проводимое лечение», — сказал он, отметив, что целенаправленного противовирусного препарата, который бы подавлял распространение вируса, в настоящее время нет.
16 октября оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране оценивается в 45%. При этом уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 61%, в Подмосковье он достиг 64%. Как отмечал Проценко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, койки в инфекционных госпиталях стремительно заполняются.