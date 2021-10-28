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Проценко предупредил о риске повторно заражения коронавирусом через полгода

Ведомости

Переболевшие коронавирусом люди могут заразиться им повторно спустя шесть месяцев, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно у болеющего человека появляется через шесть месяцев. Поэтому есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — цитирует ТАСС Проценко.

По его словам, течение заражения коронавирусом в последние две волны меняется, в частности, укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани. «Если раньше это происходило в течение семи-девяти дней, то сейчас это происходит молниеносно, за два-три дня, несмотря на проводимое лечение», — сказал он, отметив, что целенаправленного противовирусного препарата, который бы подавлял распространение вируса, в настоящее время нет.

16 октября оперативный штаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране оценивается в 45%. При этом уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 61%, в Подмосковье он достиг 64%. Как отмечал Проценко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, койки в инфекционных госпиталях стремительно заполняются.

Ранее по теме: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 45%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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