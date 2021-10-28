Проценко предупредил о риске повторно заражения коронавирусом через полгода

По его словам, течение заражения коронавирусом в последние две волны меняется, в частности, укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани. «Если раньше это происходило в течение семи-девяти дней, то сейчас это происходит молниеносно, за два-три дня, несмотря на проводимое лечение», — сказал он, отметив, что целенаправленного противовирусного препарата, который бы подавлял распространение вируса, в настоящее время нет.