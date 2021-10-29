На саммите в Риме «двадцатка» обсудит вакцинацию 70% населения Земли
Так как предстоящий климатический саммит ООН пройдет в условиях пандемии, борьба с коронавирусом остается одним из приоритетов стран «большой двадцатки», сообщила представитель президента России по делам группы Светлана Лукаш во время пресс-колла.
По ее словам, двадцатка планирует достичь решения о конкретных целевых ориентирах по вакцинации — к концу этого года следует обеспечить доступ к вакцине 40% населения Земли, а к концу 2022 г. — 70%. «Безусловно, мы готовимся к дальнейшим кризисным явлениям в здравоохранении. Надо готовиться и к будущим пандемиям», — отметила Лукаш, подчеркнув необходимость укрепления мировой системы здравоохранения и ВОЗ как ее координатора.
Актуальными остаются и вопросы обеспечения медикаментами. По словам Лукаш, «двадцатка» рассмотрит инициативу президента России Владимира Путина создать «зеленые коридоры» для торговли лекарственными препаратами.
На саммите «двадцатки» 30-31 октября в Риме будет превалировать тема климата. Лукаш замечает, что лидеры объединения нацелены на поиск компромисса, который бы учитывал уровень развития и экологичности разных экономик. «Здесь «двадцатка» играет первостепенную роль как площадка для объединения подходов», — поясняет она. Цели, которые ставит перед собой «двадцатка» — достижение углеродной нейтральности, сохранение биоразнообразия во всех сферах, а также обеспечение баланса между сокращением эмиссии и увеличением поглощения выбросов парниковых газов.
Отдельно «двадцатке» следует разработать стимулы для стран, лишенных определенных технологий, чтобы подтолкнуть и их к борьбе против изменения климата. Проблемы перемещения людей, товаров и услуг в условиях пандемии также стоит на повестке дня. «Безусловно, повестка «двадцатки» за последние годы сильно расширилась», — резюмировала Лукаш.