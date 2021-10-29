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На саммите в Риме «двадцатка» обсудит вакцинацию 70% населения Земли

Ведомости

Так как предстоящий климатический саммит ООН пройдет в условиях пандемии, борьба с коронавирусом остается одним из приоритетов стран «большой двадцатки», сообщила представитель президента России по делам группы Светлана Лукаш во время пресс-колла.

По ее словам, двадцатка планирует достичь решения о конкретных целевых ориентирах по вакцинации — к концу этого года следует обеспечить доступ к вакцине 40% населения Земли, а к концу 2022 г. — 70%. «Безусловно, мы готовимся к дальнейшим кризисным явлениям в здравоохранении. Надо готовиться и к будущим пандемиям», — отметила Лукаш, подчеркнув необходимость укрепления мировой системы здравоохранения и ВОЗ как ее координатора.

Актуальными остаются и вопросы обеспечения медикаментами. По словам Лукаш, «двадцатка» рассмотрит инициативу президента России Владимира Путина создать «зеленые коридоры» для торговли лекарственными препаратами.

На саммите «двадцатки» 30-31 октября в Риме будет превалировать тема климата. Лукаш замечает, что лидеры объединения нацелены на поиск компромисса, который бы учитывал уровень развития и экологичности разных экономик. «Здесь «двадцатка» играет первостепенную роль как площадка для объединения подходов», — поясняет она. Цели, которые ставит перед собой «двадцатка» — достижение углеродной нейтральности, сохранение биоразнообразия во всех сферах, а также обеспечение баланса между сокращением эмиссии и увеличением поглощения выбросов парниковых газов.

Отдельно «двадцатке» следует разработать стимулы для стран, лишенных определенных технологий, чтобы подтолкнуть и их к борьбе против изменения климата. Проблемы перемещения людей, товаров и услуг в условиях пандемии также стоит на повестке дня. «Безусловно, повестка «двадцатки» за последние годы сильно расширилась», — резюмировала Лукаш.

Ранее по теме: В МВФ оценили стоимость вакцинации 70% населения планеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных