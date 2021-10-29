На саммите в Риме «двадцатка» обсудит вакцинацию 70% населения Земли

По ее словам, двадцатка планирует достичь решения о конкретных целевых ориентирах по вакцинации — к концу этого года следует обеспечить доступ к вакцине 40% населения Земли, а к концу 2022 г. — 70%. «Безусловно, мы готовимся к дальнейшим кризисным явлениям в здравоохранении. Надо готовиться и к будущим пандемиям», — отметила Лукаш, подчеркнув необходимость укрепления мировой системы здравоохранения и ВОЗ как ее координатора.