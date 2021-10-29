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В России выявили пять случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2

Ведомости

Пять случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2 выявлено в России, три из них обнаружены в Московском регионе, два — в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. 

«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», — рассказал Хафизов (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг за изменчивостью патогена на предмет выявления уже известных и возможных новых геновариантов вируса. 

Ранее стало известно, что новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 появился в Москве и Московской области. Впервые этот штамм был обнаружен в Великобритании, где на него приходится почти 10% новых случаев заражения. Причина более высокой заразности «дельта»-штамма кроется в его улучшенной способности к слиянию с мембраной клетки человека после связывания с рецептором ACE2. 

Вчера директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует около десяти вариантов дельта-штамма коронавируса, однако ни один из них не распространился достаточно широко, чтобы говорить о его эпидемиологической значимости. По словам Гинцбурга, доля заболевшими эти разновидностями не превышает 0,5%. 

Ранее по теме: Гинцбург: в Москве обнаружено около 10 мутаций «дельта»-штамма COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных