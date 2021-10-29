В России выявили пять случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2
Пять случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2 выявлено в России, три из них обнаружены в Московском регионе, два — в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», — рассказал Хафизов (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг за изменчивостью патогена на предмет выявления уже известных и возможных новых геновариантов вируса.
Ранее стало известно, что новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 появился в Москве и Московской области. Впервые этот штамм был обнаружен в Великобритании, где на него приходится почти 10% новых случаев заражения. Причина более высокой заразности «дельта»-штамма кроется в его улучшенной способности к слиянию с мембраной клетки человека после связывания с рецептором ACE2.
Вчера директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует около десяти вариантов дельта-штамма коронавируса, однако ни один из них не распространился достаточно широко, чтобы говорить о его эпидемиологической значимости. По словам Гинцбурга, доля заболевшими эти разновидностями не превышает 0,5%.