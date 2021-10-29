В России выявили пять случаев заражения штаммом коронавируса AY.4.2

«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», — рассказал Хафизов (цитата по «РИА Новости»).