Наталья Орейро получит паспорт РФ в ближайшее время
Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, которая живет в Буэнос-Айресе, получит российский паспорт в ближайшее время, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Аргентине. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство Натальи Орейро и ее сына.
«В ближайшее время планируется церемония вручения российского паспорта Наталии Орейро», — рассказали в посольстве.
В июне прошлого года Орейро рассказала в интервью ТАССу, что подала документы на получение российского гражданства. По ее словам, все началось после того, как в программе «Вечерний Ургант» она назвала себя «самой русской среди иностранок» и пошутила, что Путину следует дать ей гражданство. После этого ее спросили, действительно ли она хочет этого. Дав положительный ответ, Орейро заполнила соответствующие документы.
Наталия Орейро получила известность благодаря роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Также она выпустила четыре музыкальных альбома. С 2001 г. артистка регулярно посещает Россию с гастролями. Кроме того, Орейро является послом доброй воли в детском фонде ООН ЮНИСЕФ в Рио-де-ла-Плата.