Голикова сообщила о росте смертности в октябре на 23,8%

По данным Росстата, в сентябре COVID-19 стал основной причиной смерти 34 403 человек. Всего в сентябре 39 638 россиян на момент смерти болели коронавирусом. Это уже третий месяц подряд, когда Росстат фиксирует снижение смертности от COVID-19. Антирекорд по смертности был установлен в июле этого года — тогда умерло 51 044 человека, в августе, согласно уточненному показателю, смертность от коронавируса составила 44 217 человек. С начала года от коронавируса умерло более 288 000 человек, в 2020 г. смертность от коронавируса составила более 163 300 человек.