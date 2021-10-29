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Голикова сообщила о росте смертности в октябре на 23,8%

Ведомости

Смертность в России в октябре выросла на 23,8% по сравнению с сентябрем, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021) по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — рассказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата, в сентябре COVID-19 стал основной причиной смерти 34 403 человек. Всего в сентябре 39 638 россиян на момент смерти болели коронавирусом. Это уже третий месяц подряд, когда Росстат фиксирует снижение смертности от COVID-19. Антирекорд по смертности был установлен в июле этого года — тогда умерло 51 044 человека, в августе, согласно уточненному показателю, смертность от коронавируса составила 44 217 человек. С начала года от коронавируса умерло более 288 000 человек, в 2020 г. смертность от коронавируса составила более 163 300 человек. 

За последние сутки в России умерли от коронавируса 1163 человека. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Показатель превышает отметку в 1000 случаев с 16 октября. Всего в России от коронавируса умерли 236 220 человек.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных