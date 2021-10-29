Попова заявила об отсутствии необходимости в закрытии границ из-за коронавируса
Основное распространение коронавируса происходит внутри России, необходимости закрывать границы страны сейчас нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
«На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — сказала Попова (цитата по ТАСС). Она отметила, что только 1% ПЦР-тестов людей, которые приезжают из-за границы, дают положительный результат.
Попова добавила, что, если россияне проведут нерабочие дни с соблюдением ограничений и сделают прививки от коронавируса, Новый год можно будет праздновать в привычном формате.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии.