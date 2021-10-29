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Попова заявила об отсутствии необходимости в закрытии границ из-за коронавируса

Ведомости

Основное распространение коронавируса происходит внутри России, необходимости закрывать границы страны сейчас нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1». 

«На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — сказала Попова (цитата по ТАСС). Она отметила, что только 1% ПЦР-тестов людей, которые приезжают из-за границы, дают положительный результат. 

Попова добавила, что, если россияне проведут нерабочие дни с соблюдением ограничений и сделают прививки от коронавируса, Новый год можно будет праздновать в привычном формате.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии. 

Ранее по теме: Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных