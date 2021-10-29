Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 000 террористов

Ведомости

Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 000 террористов, в том числе 850 иностранцев, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 000 террористов, из них порядка 850 — иностранные граждане. На сегодня блокируется практически 100% активов лиц, имеющих отношение к терроризму», — рассказал Чиханчин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что для перевода денег террористы используют валюты в компьютерных играх. «Пошла такая система как внутриигровая валюта, когда в интернете играют в какую-нибудь стрелялку, условно говоря, вместо расчета за оружие, за игрока идет оплата террористам», — пояснил Чиханчин.

По его словам, это серьезная проблема. Росфинмониторинг вместе с ФСБ выстраивают модель поведения террориста с расчетом. Также проблема — террористы-одиночки, которые используют новые схемы получения денег или финансируют сами себя. 

Ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, в котором предлагается разрешить МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян на 10 дней без решения суда, если есть предварительно подтвержденная информация об использовании счета для незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма, экстремизма или организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка.

Ранее по теме: Росфинмониторинг предложил разрешить силовикам блокировать банковские счета без суда

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных