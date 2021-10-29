Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 000 террористов
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 000 террористов, в том числе 850 иностранцев, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 000 террористов, из них порядка 850 — иностранные граждане. На сегодня блокируется практически 100% активов лиц, имеющих отношение к терроризму», — рассказал Чиханчин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что для перевода денег террористы используют валюты в компьютерных играх. «Пошла такая система как внутриигровая валюта, когда в интернете играют в какую-нибудь стрелялку, условно говоря, вместо расчета за оружие, за игрока идет оплата террористам», — пояснил Чиханчин.
По его словам, это серьезная проблема. Росфинмониторинг вместе с ФСБ выстраивают модель поведения террориста с расчетом. Также проблема — террористы-одиночки, которые используют новые схемы получения денег или финансируют сами себя.
Ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, в котором предлагается разрешить МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян на 10 дней без решения суда, если есть предварительно подтвержденная информация об использовании счета для незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма, экстремизма или организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка.