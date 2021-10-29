Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 000 террористов

Он добавил, что для перевода денег террористы используют валюты в компьютерных играх. «Пошла такая система как внутриигровая валюта, когда в интернете играют в какую-нибудь стрелялку, условно говоря, вместо расчета за оружие, за игрока идет оплата террористам», — пояснил Чиханчин.