В российском Облучье уволился весь коллектив скорой из-за отказа прививаться

По словам Когана, по нормативам с загрузкой могут справиться две-три бригады. Сейчас кроме бригады скорой помощи в Облучье работают бригады в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Кроме того, при лечебных учреждениях развернуты бригады неотложной помощи, говорится в сообщении в Instagram.