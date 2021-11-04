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Общество

В российском Облучье уволился весь коллектив скорой из-за отказа прививаться

Ведомости

В Еврейской автономной области все сотрудники скорой помощи города Облучье заявили об увольнении из-за нежелания делать прививки от коронавируса, сообщают «РИА Новости» и региональное издание ЕАОMedia. До 15 ноября обязательную вакцинацию первым компонентом должны пройти не менее 80% медработников, в противном случае они будут отстранены от работы.

15 сотрудников скорой будут работать до 15 ноября, когда начинает действовать постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Владислав Коган рассказал, что пока не видит выхода из ситуации. 

«Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — сказал ЕАОMedia Коган, отметив, что медики подрабатывают в ковидном госпитале, и среди них «еще ни один не заболел».

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Департамент здравоохранения ЕАО позже опубликовал заявление от имени Когана. В нем говорится, что возможный уход всех 15 сотрудников не оставит 25 000 человек, проживающих в Облученском районе, без медицинской помощи. 

По словам Когана, по нормативам с загрузкой могут справиться две-три бригады. Сейчас кроме бригады скорой помощи в Облучье работают бригады в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Кроме того, при лечебных учреждениях развернуты бригады неотложной помощи, говорится в сообщении в Instagram.

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что ЕАО оказалась в числе регионов-аутсайдеров вакцинации на Дальнем Востоке, туда выехала бригада специалистов-ревизоров.

С начала пандемии в ЕАО с населением около 156 500 человек коронавирусом заболели более 9300 человек, умерли 464 пациента. Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 278 коек, занято из них 89,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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