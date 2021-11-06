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Общество

В ЕАО смогли убедить часть сотрудников скорой отказаться от увольнения

Ведомости

Большинство сотрудников станции скорой помощи в Облучье (Еврейская автономная область) отозвали свои заявления об увольнении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства ЕАО.

«Подавляющее большинство сотрудников отзывают свои заявления», — рассказал он, добавив, что всего заявления об увольнении подали 26 сотрудников станции.

Ранее главврач подстанции скорой помощи в Пашково (ЕАО) Владислав Коган рассказал, что 12 сотрудников местной скорой, отказавшихся пройти вакцинацию от COVID-19, уволились. По словам Когана, свой отказ привиться они объяснили тем, что работают в коронавирусом госпитале и пока никто из них не заболел.

Сотрудники станции скорой помощи в Облучье решили уволиться по аналогичной причине, сообщалось, что заявление на увольнение подали 15 сотрудников станции.

При этом в регионе уже начали формировать новые бригады скорой помощи взамен тех, что решили уволиться, заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

«Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом, новые бригады будут сформированы. Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», — сказал Багненко, его слова приводит пресс-служба правительства ЕАО.

До 15 ноября обязательную вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса в ЕАО должны пройти не менее 80% медработников. К 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. Если работник отказывается от прививки без противопоказаний, работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения зарплаты. 

Ранее по теме: В ЕАО еще 12 сотрудников скорой уволились из-за отказа от вакцинации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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