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Общество

В ЕАО еще 12 сотрудников скорой уволились из-за отказа от вакцинации

Ведомости

В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) уволились 12 сотрудников местной скорой, отказавшихся пройти вакцинацию от COVID-19, рассказал BFM главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.

По словам Когана, свой отказ привиться работники скорой объяснили тем, что они работают в «ковидном» госпитале и пока никто из них не заболел.

Ранее об увольнении по той же причине заявили все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье, находящегося менее чем в 40 км от Пашково. Таким образом, количество уволившихся работников скорой в регионе выросло до 27 человек. 

В четверг, 4 ноября, департамент здравоохранения ЕАО опубликовал заявление от имени Когана, в котором говорится, что в Облученском районе, где проживают около 25 000 человек, по нормативам с загрузкой могут справиться две-три бригады. После увольнения медработников в Пашково в районе продолжат работать бригады скорой еще в трех селах — Кульдур, Теплоозерск и Биракан.

В департаменте информационной политики губернатора и правительства ЕАО местному порталу DVHAB.ru сообщили, что «ни о каких 27 врачах в Облучье не может быть и речи». «Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашково. Это восемь фельдшеров, пять медсестер. Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего — 26 человек», — уточнили в департаменте. В ведомстве подчеркнули, что на станции скорой помощи, откуда уволился персонал, привиты 90% сотрудников.

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До 15 ноября обязательную вакцинацию первым компонентом в ЕАО должны пройти не менее 80% медработников. К 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. Если работник отказывается от прививки без противопоказаний, работодатель обязан отстранить его от работы. 

По данным оперштаба на 4 ноября, с начала пандемии в ЕАО выявлен 9431случай заражения коронавирусом, умерли 297 пациентов. Вакцинацию первым компонентом вакцины прошли 44 317 человек, вторым — 40 066, уровень коллективного иммунитета составляет 39% по состоянию на конец октября. В регионе проживает около 156,5 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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