В ЕАО еще 12 сотрудников скорой уволились из-за отказа от вакцинации

В департаменте информационной политики губернатора и правительства ЕАО местному порталу DVHAB.ru сообщили, что «ни о каких 27 врачах в Облучье не может быть и речи». «Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашково. Это восемь фельдшеров, пять медсестер. Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего — 26 человек», — уточнили в департаменте. В ведомстве подчеркнули, что на станции скорой помощи, откуда уволился персонал, привиты 90% сотрудников.