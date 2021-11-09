Роспотребнадзор назвал магазины-лидеры по нарушениям мер против коронавируса

Всего в период нерабочих дней к административной ответственности привлекли 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, с начала 2021 г. столичное управление Роспотребнадзора провело свыше 13 800 проверок и мониторинговых обследований, нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили на 4430 объектах. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 132 млн руб., была приостановлена деятельность 730 объектов.