Роспотребнадзор назвал магазины-лидеры по нарушениям мер против коронавируса
Столичное управление Роспотребнадзора подвело итоги проверок московских предприятий в нерабочие дни: всего сотрудники ведомства выявили нарушения на 474 объектах из 1237 проверенных, следует из публикации на сайте ведомства.
«С 28 октября по 7 ноября специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведено 1237 проверок и мониторинговых обследований. Проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей «Виктория», «Мираторг», «Дикси», «Fix Price», «Магнит», «Пятерочка», «Ярче», объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 объектах», — говорится в сообщении ведомства.
В проверенных объектах торговых сетей самый высокий процент магазинов, которые работали с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети «Магнит» — 52%. В магазинах «Дикси» этот показатель составляет около 40%. В свою очередь, при проверке 18 магазинов «Виктория» сотрудники Роспотребнадзора нарушений не выявили.
«В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов, в том числе шести магазинов «Магнит», трех магазинов «Дикси», трех магазинов «Подружка», трех магазинов «Улыбка радуги», двух магазинов «Смешные цены», торгового дома «Арколь», магазина «Л’Этуаль», шести кальянных», — говорится в сообщении.
Всего в период нерабочих дней к административной ответственности привлекли 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, с начала 2021 г. столичное управление Роспотребнадзора провело свыше 13 800 проверок и мониторинговых обследований, нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили на 4430 объектах. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 132 млн руб., была приостановлена деятельность 730 объектов.
Нерабочие дни в Москве длились с 28 октября по 7 ноября.