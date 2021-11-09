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Роспотребнадзор назвал магазины-лидеры по нарушениям мер против коронавируса

Ведомости

Столичное управление Роспотребнадзора подвело итоги проверок московских предприятий в нерабочие дни: всего сотрудники ведомства выявили нарушения на 474 объектах из 1237 проверенных, следует из публикации на сайте ведомства.

«С 28 октября по 7 ноября специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведено 1237 проверок и мониторинговых обследований. Проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей «Виктория», «Мираторг», «Дикси», «Fix Price», «Магнит», «Пятерочка», «Ярче», объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 объектах», — говорится в сообщении ведомства.

В проверенных объектах торговых сетей самый высокий процент магазинов, которые работали с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети «Магнит» — 52%. В магазинах «Дикси» этот показатель составляет около 40%. В свою очередь, при проверке 18 магазинов «Виктория» сотрудники Роспотребнадзора нарушений не выявили.

«В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов, в том числе шести магазинов «Магнит», трех магазинов «Дикси», трех магазинов «Подружка», трех магазинов «Улыбка радуги», двух магазинов «Смешные цены», торгового дома «Арколь», магазина «Л’Этуаль», шести кальянных», — говорится в сообщении.

Всего в период нерабочих дней к административной ответственности привлекли 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, с начала 2021 г. столичное управление Роспотребнадзора провело свыше 13 800 проверок и мониторинговых обследований, нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили на 4430 объектах. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 132 млн руб., была приостановлена деятельность 730 объектов.

Нерабочие дни в Москве длились с 28 октября по 7 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных