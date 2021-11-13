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Общество

Началась откачка топлива с севшего на мель контейнеровоза у берегов Находки

Ведомости

К берегам Находки, где во вторник на мель сел контейнеровоз Rise Shine, доставили гигантский кранец для перекачки мазута. Специалисты приступили к откачке нефтепродуктов в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Кранец доставили в пятницу, а сегодня  к судну пришвартовался сборщик льяльных вод и приступил к откачке. Перекачано уже 5 тонн мазута. На контейнеровоз также доставили бензиновый генератор, чтобы освещать работы ночью, рассказали изданию в ведомстве.

Контейнеровоз сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино в Японском море, сообщала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Были эвакуированы 14 человек — граждане Китая. На борту  Rise Shine находится около 300 тонн топлива. 

В прокуратуре рассказали, что аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения воды. Ведомство организовало проверку исполнения требований закона о безопасности мореплавания. 

Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. Выяснилось, что на борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных