Началась откачка топлива с севшего на мель контейнеровоза у берегов Находки
К берегам Находки, где во вторник на мель сел контейнеровоз Rise Shine, доставили гигантский кранец для перекачки мазута. Специалисты приступили к откачке нефтепродуктов в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Кранец доставили в пятницу, а сегодня к судну пришвартовался сборщик льяльных вод и приступил к откачке. Перекачано уже 5 тонн мазута. На контейнеровоз также доставили бензиновый генератор, чтобы освещать работы ночью, рассказали изданию в ведомстве.
Контейнеровоз сел на мель 9 ноября в районе мыса Козино в Японском море, сообщала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Были эвакуированы 14 человек — граждане Китая. На борту Rise Shine находится около 300 тонн топлива.
В прокуратуре рассказали, что аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения воды. Ведомство организовало проверку исполнения требований закона о безопасности мореплавания.
Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. Выяснилось, что на борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива.