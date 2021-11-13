Началась откачка топлива с севшего на мель контейнеровоза у берегов Находки

Кранец доставили в пятницу, а сегодня к судну пришвартовался сборщик льяльных вод и приступил к откачке. Перекачано уже 5 тонн мазута. На контейнеровоз также доставили бензиновый генератор, чтобы освещать работы ночью, рассказали изданию в ведомстве.