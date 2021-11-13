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Общество

Препарат от COVID-19 в форме инъекций «Арепливир» поступит в продажу в декабре

Ведомости

Инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» начнет поступать в продажу с начала декабря, рассказал «РИА Новости» председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый. Компания планирует обеспечивать лекарством все регионы страны.

«По мере того, как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат», — рассказал Белый.

Производитель «Арепливира» также ожидает, что в нем будут заинтересованы порядка 50 стран. Компания планирует опубликовать результаты клинических исследований лекарства. Производитель заявляет, что лекарство в виде капельницы лучше, чем аналогичный препарат в таблетках — оно проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасно, сообщало ранее агентство со ссылкой на пресс-службу ГК «Промомед».

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Первый в России препарат от коронавируса в форме инъекций «Арепливир» был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет. В основе препарата — действующее вещество фавипиравир, которое было создано в Японии в 2002 г. в качестве средства против гриппа. Фавипиравир входит в список лекарств, которые рекомендует применять для лечения COVID-19 Минздрав РФ. Это синтетический препарат, который связывает вирусную РНК-полимеразу (фермент, по сути копирующий генетический материал вируса) в культуре клеток — иными словами, блокирует репликацию вируса. 

В России арепливир ранее продавался только в форме таблеток. Помимо него в стране созданы и зарегистрированы три других лекарства на основе фавипиравира — авифавир, коронавир и ковидолек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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