Власти Петербурга посоветовали не ждать поставок вакцины «КовиВак»
Запасов вакцины от коронавируса «КовиВак» в Санкт-Петербурге сейчас нет, поставок в ближайшее время не ожидается, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Саран.
«Хочу сказать, что на сегодня «КовиВака» нет в Санкт-Петербурге. <...> Ожидать ее прихода в Санкт-Петербург в ближайшее время мы не рекомендуем, мы призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент», — сказал Саран в прямом эфире на странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте».
Вакцину производит только одно предприятие, сейчас оно изготовило только 1 млн доз на всю Россию, отметил чиновник. По его словам, производство осложняется тем, что в вакцине используется «убитый» коронавирус.
Сейчас в Санкт-Петербурге остается небольшой запас вакцин «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт», добавил Саран. В октябре фиксировался повышенный спрос на «Спутник Лайт», так как люди хотели как можно быстрее получить QR-код.
1 ноября власти сообщили, что партия вакцины «Спутник лайт», состоящая из 100 000 доз, поступила на фармбазу Санкт-Петербурга. При этом минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь «Спутник лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, которые перенесли COVID-19 или вакцинировались от него более полугода назад. Делать повторную прививку данной вакциной можно после вакцинации любым препаратом.
В связи с введением в Санкт-Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет представителям данной возрастной категории, не сделавшим прививки, могут отказать в предоставлении бытовых услуг и услуг общественного питания, сообщал региональный Роспотребнадзора.