Власти Петербурга посоветовали не ждать поставок вакцины «КовиВак»

«Хочу сказать, что на сегодня «КовиВака» нет в Санкт-Петербурге. <...> Ожидать ее прихода в Санкт-Петербург в ближайшее время мы не рекомендуем, мы призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент», — сказал Саран в прямом эфире на странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте».