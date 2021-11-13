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Общество

Власти Петербурга посоветовали не ждать поставок вакцины «КовиВак»

Ведомости

Запасов вакцины от коронавируса «КовиВак» в Санкт-Петербурге сейчас нет, поставок в ближайшее время не ожидается, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Саран.

«Хочу сказать, что на сегодня «КовиВака» нет в Санкт-Петербурге. <...> Ожидать ее прихода в Санкт-Петербург в ближайшее время мы не рекомендуем, мы призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент», — сказал Саран в прямом эфире на странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте».

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Вакцину производит только одно предприятие, сейчас оно изготовило только 1 млн доз на всю Россию, отметил чиновник. По его словам, производство осложняется тем, что в вакцине используется «убитый» коронавирус. 

Сейчас в Санкт-Петербурге остается небольшой запас вакцин «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт», добавил Саран. В октябре фиксировался повышенный спрос на «Спутник Лайт», так как люди хотели как можно быстрее получить QR-код.

1 ноября власти сообщили, что партия вакцины «Спутник лайт», состоящая из 100 000 доз, поступила на фармбазу Санкт-Петербурга. При этом минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь «Спутник лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, которые перенесли COVID-19 или вакцинировались от него более полугода назад. Делать повторную прививку данной вакциной можно после вакцинации любым препаратом. 

В связи с введением в Санкт-Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет представителям данной возрастной категории, не сделавшим прививки, могут отказать в предоставлении бытовых услуг и услуг общественного питания, сообщал региональный Роспотребнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных