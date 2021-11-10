Не привитым от COVID-19 пенсионерам Петербурга ограничат доступ к бытовым услугам
В связи с введением в Санкт-Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет представителям данной возрастной категории, не сделавшим прививки, могут отказать в предоставлении бытовых услуг и услуг общественного питания. Об этом говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.
«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции, действующей с 8 ноября 2021 г.)», — сказано в заявлении.
Отмечается, что мера не распространяется на людей, у которых есть противопоказания к прививке. Такие лица должны в качестве подтверждения предоставить документ, заверенный лечащим врачом и руководителем или замруководителя медицинской организации.
О введении обязательной вакцинации от COVID-19 для россиян старше 60 лет в Санкт-Петербурге стало известно ранее сегодня. В соответствии с постановлением главного санитарного врача региона Наталии Башкетовой, первую прививку они обязаны сделать до 15 декабря, вторую — до 15 января 2022 г.
Работающих пенсионеров, не сделавших прививки к 16 декабря и 16 января соответственно, могут отстранить от трудовой деятельности. «Подлежат отстранению сотрудники от работы, с 16.12.2021 не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — заявили в Роспотребнадзоре.
Сегодня директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (там был разработан препарат «Спутник V») Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете», что выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса и ее внесение в национальный календарь прививок. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что на федеральном уровне таких решений не принималось. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь отметил, что введение обязательной вакцинации против коронавируса не нарушает конституционные права граждан.