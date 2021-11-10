Не привитым от COVID-19 пенсионерам Петербурга ограничат доступ к бытовым услугам

Сегодня директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (там был разработан препарат «Спутник V») Александр Гинцбург заявил в интервью «Российской газете», что выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса и ее внесение в национальный календарь прививок. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что на федеральном уровне таких решений не принималось. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь отметил, что введение обязательной вакцинации против коронавируса не нарушает конституционные права граждан.