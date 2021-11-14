Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса

Шалленберг заявил, что изоляция затронет около трети австрийцев, то есть около двух млн человек. Гражданам без прививки также разрешать ходить на работу и учебу и посещать врача, пишет Welt. Локдаун продлится десять дней и не коснется детей младше 12 лет.