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Общество

Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса

Ведомости

В Австрии с 15 ноября начинается локдаун для невакцинированных от коронавируса жителей, передает Deutsche Welle со ссылкой на объявление канцлера Австрии Александра Шалленберга.

«Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень», — заявил Шалленберг на пресс-конференции.

Людям без прививки будет разрешено покидать свои дома только для определенных целей, например, для посещения врача или покупки продуктов. Власти решили контролировать соблюдение этих требований с помощью выборочных проверок.

Шалленберг заявил, что изоляция затронет около трети австрийцев, то есть около двух млн человек. Гражданам без прививки также разрешать ходить на работу и учебу и посещать врача, пишет Welt. Локдаун продлится десять дней и не коснется детей младше 12 лет.

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Сейчас невакцинированные граждане уже не могут посещать рестораны, отели и мероприятия с участием более 25 человек. 

В Австрии вакцинировано 65% всего населения, это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе, говорится в статье.

В стране наблюдается рост числа случаев COVID-19. В субботу в Австрии выявили 13 152 новых случая коронавируса по сравнению с 11 798 днем ​​ранее.

«Уровень заражения за семь дней составляет 775,5 нового случая на 100 000 жителей, по сравнению с 528,8 неделю назад и 316,4 две недели назад. Для сравнения: в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4, что также вызвало тревогу из-за растущих цифр», — пишет DW.

Правительство планировало объявить локдаун, когда число пациентов отделений интенсивной терапии достигнет 600. В пятницу показатель составлял 437 человек, но Шалленберг тогда заявил, что «не имеет смысла ждать больше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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