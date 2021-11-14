Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса
В Австрии с 15 ноября начинается локдаун для невакцинированных от коронавируса жителей, передает Deutsche Welle со ссылкой на объявление канцлера Австрии Александра Шалленберга.
«Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень», — заявил Шалленберг на пресс-конференции.
Людям без прививки будет разрешено покидать свои дома только для определенных целей, например, для посещения врача или покупки продуктов. Власти решили контролировать соблюдение этих требований с помощью выборочных проверок.
Шалленберг заявил, что изоляция затронет около трети австрийцев, то есть около двух млн человек. Гражданам без прививки также разрешать ходить на работу и учебу и посещать врача, пишет Welt. Локдаун продлится десять дней и не коснется детей младше 12 лет.
Сейчас невакцинированные граждане уже не могут посещать рестораны, отели и мероприятия с участием более 25 человек.
В Австрии вакцинировано 65% всего населения, это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе, говорится в статье.
В стране наблюдается рост числа случаев COVID-19. В субботу в Австрии выявили 13 152 новых случая коронавируса по сравнению с 11 798 днем ранее.
«Уровень заражения за семь дней составляет 775,5 нового случая на 100 000 жителей, по сравнению с 528,8 неделю назад и 316,4 две недели назад. Для сравнения: в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4, что также вызвало тревогу из-за растущих цифр», — пишет DW.
Правительство планировало объявить локдаун, когда число пациентов отделений интенсивной терапии достигнет 600. В пятницу показатель составлял 437 человек, но Шалленберг тогда заявил, что «не имеет смысла ждать больше».