Трое отказавшихся от вакцины сотрудников скорой в ЕАО заболели COVID-19
Трое из 17 сотрудников станции скорой помощи в Еврейской автономной области, которые заявили об увольнении в связи с отказом ставить прививку от COVID-19, заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил департамент здравоохранения правительства Еврейской АО.
Заявления об увольнении на имя главного врача станции сотрудники Облученского и Пашковского филиалов подали 1 ноября, когда у медиков оставалось две недели до исполнения требования об обязательной вакцинации.
5 ноября власти региона и руководство станции скорой помощи организовали встречу с сотрудниками и предложили им пройти медосмотр. На следующий день все медики, за исключением двух, отозвали заявления об увольнении, говорится в сообщении департамента. Двое работников решили оставить работу в связи с переездом.
«В тот же день 17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», — рассказали в департаменте.
До 15 ноября обязательную вакцинацию первым компонентом в ЕАО должны пройти не менее 80% медработников. К 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. Если работник отказывается от прививки без противопоказаний, работодатель обязан отстранить его от работы. Свой отказ привиться работники скорой объясняли тем, что они работают в «ковидном» госпитале и пока никто из них не заболел.