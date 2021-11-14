Трое отказавшихся от вакцины сотрудников скорой в ЕАО заболели COVID-19

До 15 ноября обязательную вакцинацию первым компонентом в ЕАО должны пройти не менее 80% медработников. К 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. Если работник отказывается от прививки без противопоказаний, работодатель обязан отстранить его от работы. Свой отказ привиться работники скорой объясняли тем, что они работают в «ковидном» госпитале и пока никто из них не заболел.