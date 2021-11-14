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Трое отказавшихся от вакцины сотрудников скорой в ЕАО заболели COVID-19

Ведомости

Трое из 17 сотрудников станции скорой помощи в Еврейской автономной области, которые заявили об увольнении в связи с отказом ставить прививку от COVID-19, заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил департамент здравоохранения правительства Еврейской АО.

Заявления об увольнении на имя главного врача станции сотрудники Облученского и Пашковского филиалов подали 1 ноября, когда у медиков оставалось две недели до исполнения требования об обязательной вакцинации. 

5 ноября власти региона и руководство станции скорой помощи организовали встречу с сотрудниками и предложили им пройти медосмотр. На следующий день все медики, за исключением двух, отозвали заявления об увольнении, говорится в сообщении департамента. Двое работников решили оставить работу в связи с переездом. 

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«В тот же день 17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», — рассказали в департаменте.

До 15 ноября обязательную вакцинацию первым компонентом в ЕАО должны пройти не менее 80% медработников. К 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. Если работник отказывается от прививки без противопоказаний, работодатель обязан отстранить его от работы. Свой отказ привиться работники скорой объясняли тем, что они работают в «ковидном» госпитале и пока никто из них не заболел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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