Гинцбург назвал условие модификации «Спутника V» под дельта-штамм

В качестве примера Гинцбург привел вакцину т гриппа. Она, по его словам, меняется каждый год. Ежегодно ее иммуногенность, сероконверсию (во сколько раз увеличивается количество антител после вакцинации) и безопасность проверяют на животных. Для вакцины от гриппа достаточно роста сероконверсии в четыре раза. Если испытания нового препарата будут проходить по такой схеме, можно было бы увеличить количество доказательств эффективности вакцины, которые нужно получить, сказал Гинцбург. Наладить производство нового препарата по его словам, можно будет довольно быстро.