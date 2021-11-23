Гинцбург назвал условие модификации «Спутника V» под дельта-штамм
Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет модифицирована под дельта-штамм, если эффективность препарата начнет падать, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Но регуляторика по этому вопросу пока не утверждена. Мы умеем делать новую вакцину из нового штамма достаточно быстро, если потребуется. У нас эта технология готова полностью, отработана смена», — сообщил Гинцбург. Как долго и по какой схеме будут проводиться испытания нового препарата, по словам ученого, неизвестно.
В качестве примера Гинцбург привел вакцину т гриппа. Она, по его словам, меняется каждый год. Ежегодно ее иммуногенность, сероконверсию (во сколько раз увеличивается количество антител после вакцинации) и безопасность проверяют на животных. Для вакцины от гриппа достаточно роста сероконверсии в четыре раза. Если испытания нового препарата будут проходить по такой схеме, можно было бы увеличить количество доказательств эффективности вакцины, которые нужно получить, сказал Гинцбург. Наладить производство нового препарата по его словам, можно будет довольно быстро.
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработал вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник лайт» (обе зарегистрированы), «Спутник-М» для подростков (проходит процедуру регистрации) и назальную форму «Спутника V». Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов научного центра имени Гамалеи Владимир Гущин ранее заявил, что эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса снижается, но не критично. Препарат продолжает защищать пациентов от среднетяжелого и тяжелого течения болезни.