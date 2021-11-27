В Германии выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон»
Житель Германии, вернувшийся в страну из ЮАР, заразился новым «африканским» штаммом коронавируса, сообщил в Twitter министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.
По его словам, о штамме «омикрон» можно говорить «с высокой долей вероятности», так как у заболевшего обнаружены несколько мутаций, характерных для нового варианта коронавируса B.1.1.529. Инфицированный находится в изоляции у себя дома.
Возможное появление «омикрона» также проверяют в одной из лабораторий Чехии, сообщил в субботу Государственный институт здравоохранения, передает «РИА Новости».
Ранее среди стран Европы первый официально подтвержденный случай заболевания новым «африканским» штаммом коронавируса был зарегистрирован в Бельгии у женщины, вернувшейся в страну из неназванной страны.
Техническая консультативная группа по эволюции коронавируса Всемирной организации здравоохранения сообщила, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», и дала название новому штамму – «омикрон».
О выявлении в Ботсване нового штамма коронавируса 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его опасным и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.
Появление нового штамма вызвало новые ограничения: Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом также ввел ограничения на въезд в Россию из стран Африки и Гонконга, где обнаружили новый штамм. Ограничения начнут действовать с полуночи 28 ноября.