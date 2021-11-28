В Роспотребнадзоре опровергли выявление в России «омикрон»-штамма
В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил в воскресенье журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, по состоянию на 28 ноября новый штамм не обнаружен.
Ранее сегодня о выявлении первых случаев заболевания штаммом из ЮАР сообщил сенатор Владимир Круглый. По его словам, вирус могли завезти россияне, которые вернулись из Египта.
Россия с 28 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом, а также Эсватини.
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан.
Южноафриканский штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому может привести к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ ранее высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.