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В Роспотребнадзоре опровергли выявление в России «омикрон»-штамма

Ведомости

В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил в воскресенье журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, по состоянию на 28 ноября новый штамм не обнаружен.

«При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — сказал Хафизов (цитата по РБК).

Ранее сегодня о выявлении первых случаев заболевания штаммом из ЮАР сообщил сенатор Владимир Круглый. По его словам, вирус могли завезти россияне, которые вернулись из Египта.

Россия с 28 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом, а также Эсватини.

О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан.

Южноафриканский штамм коронавируса быстро распространяется, поэтому может привести  к такому же заразному варианту, как «дельта»-штамм, и столь же опасному, как Эбола. Такие опасения в интервью WAZ ранее высказал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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