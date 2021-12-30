В перечень социально значимых ресурсов включат российские соцсети

«Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — говорится в сообщении. Правительственная комиссия будет обновлять перечень таких ресурсов не реже раза в год, а информация о сайтах, включенных в перечень, будет публиковаться на официальном сайте Роскомнадзора.