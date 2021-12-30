В перечень социально значимых ресурсов включат российские соцсети
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения перечня бесплатных социально значимых ресурсов, в него будут включать в том числе отечественные соцсети с аудиторией более 5 млн пользователей в сутки, говорится на сайте правительства.
«Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — говорится в сообщении. Правительственная комиссия будет обновлять перечень таких ресурсов не реже раза в год, а информация о сайтах, включенных в перечень, будет публиковаться на официальном сайте Роскомнадзора.
В России с 1 декабря действует закон о доступе к социально значимым отечественным интернет-порталам на бесплатной основе. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин. В него, в частности, попадут сайты государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг, а также новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и онлайн-магазины — всего 371 ресурс. В экспериментальном режиме «социальный интернет» начали тестировать еще в апреле прошлого года, впоследствии эксперимент продлили до 31 декабря 2021 г.