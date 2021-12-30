Газета
Общество

В перечень социально значимых ресурсов включат российские соцсети

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ведения перечня бесплатных социально значимых ресурсов, в него будут включать в том числе отечественные соцсети с аудиторией более 5 млн пользователей в сутки, говорится на сайте правительства.

«Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тысяч страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов», — говорится в сообщении. Правительственная комиссия будет обновлять перечень таких ресурсов не реже раза в год, а информация о сайтах, включенных в перечень, будет публиковаться на официальном сайте Роскомнадзора.

В России с 1 декабря действует закон о доступе к социально значимым отечественным интернет-порталам на бесплатной основе. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин. В него, в частности, попадут сайты государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг, а также новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и онлайн-магазины — всего 371 ресурс. В экспериментальном режиме «социальный интернет» начали тестировать еще в апреле прошлого года, впоследствии эксперимент продлили до 31 декабря 2021 г.

Ранее по теме: В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к сайтам госорганов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных