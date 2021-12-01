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В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к сайтам госорганов

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Закон о бесплатном доступе россиян к социально значимым сайтам вступил в силу 1 декабря, сообщили «РИА Новости». Абоненты смогут бесплатно получать услуги связи, чтобы воспользоваться такими ресурсами.

Власти составили список социально значимых сайтов, в который вошли ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и портал госуслуг — всего в него вошел 371 сайт. Критерии включения сайтов в этот перечень установило Минцифры. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. 1 апреля Минцифры начало эксперимент по этому проекту, который продлится до 31 декабря. 

«Коммерсантъ» сообщал, что Минцифры разработало проект постановления правительства, в котором предлагается разрешить социально значимым сайтам показывать видео в невысоком разрешении — 480p. 

Ранее по теме: Бесплатным социально значимым сайтам могут разрешить показывать видео

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных