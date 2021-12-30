Мурашко сообщил о росте числа госпитализаций тяжелобольных пациентов с COVID-19
В 16 регионах России растет число госпитализированных пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
«В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу», – подчеркнул министр. Мурашко отметил, что на данный момент 77% заболевших COVID-19 получают лечение амбулаторно, остальные – стационарно. Количество резервного коечного фонда составляет 30%. По словам главы Минздрава, более 4000 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенаци (ЭКМО).
Мурашко призвал все регионы обратить особое внимание на своевременную выписку из стационаров, чтобы не допускать перегрузки и длительного пребывания в медицинских учреждениях, особенно в период новогодних каникул. Он отметил, что в медицинские учреждения будут бесперебойно поставлять лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, медицинский кислород и средства диагностики. «Система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности», – добавил министр.
В заключение Мурашко призвал активно проводить вакцинацию и особенно ревакцинацию, потому что прививка — это самая эффективная защита как против дельты, так и против омикрона. Он подчеркнул, что запасов вакцины во всех регионах страны достаточно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство пациентов с COVID-19, которых в итоге приходится госпитализировать, занимались самолечением. Он призвал граждан «не тянуть» и при возникновении подозрений на коронавирус своевременно сдавать тесты и обращаться к врачам. Лучше всего, по словам мэра, пройти вакцинацию.
По состоянию на 30 декабря первую прививку от COVID-19 сделали почти 77,9 млн граждан, из них обе — 73,1 млн. 30 декабря вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета достиг 61,8%. В четырех регионах РФ уровень коллективного иммунитета превысил 80%. Этими регионами стали Севастополь — 90,2%, Санкт-Петербург — 80,9%, Чукотка — 80,7% и Карелия — 80,4%.