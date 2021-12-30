Мурашко сообщил о росте числа госпитализаций тяжелобольных пациентов с COVID-19

Мурашко призвал все регионы обратить особое внимание на своевременную выписку из стационаров, чтобы не допускать перегрузки и длительного пребывания в медицинских учреждениях, особенно в период новогодних каникул. Он отметил, что в медицинские учреждения будут бесперебойно поставлять лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, медицинский кислород и средства диагностики. «Система здравоохранения находится в режиме повышенной готовности», – добавил министр.