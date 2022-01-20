ФНС приостановит прием граждан в Москве с 24 января

18 января мэр Москвы Сергей Собянин на фоне нарастающей угрозы распространения штамма омикрон продлил режим самоизоляции для пенсионеров и хронически больных граждан до 1 апреля. На этот же срок было продлено требование к работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. О запретах на работу каких-либо организаций в новом году в Москве пока не сообщалось.