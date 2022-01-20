ФНС приостановит прием граждан в Москве с 24 января
Федеральная налоговая служба (ФНС) со следующего понедельника, 24 января, приостановит прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ФНС.
В ведомстве отметили, что решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. За последние сутки, по данным оперштаба, в Москве выявили 11 557 новых случаев коронавируса. Это рекордное значение с начала пандемии. Общее число зарегистрированных случаев заражения в столице превысило 2,12 млн.
При этом Межрайонная ИФНС России №46 по Москве (главный регистрирующий налоговый орган города) продолжит оказывать услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП). Вся входящая бумажная корреспонденция, включая налоговые и бухгалтерские отчеты, будет приниматься только через специальный бокс. Для оперативного решения возможных вопросов налоговики посоветовали указывать номера контактных телефонов на документах или конвертах, а также контактировать с сотрудниками службы через онлайн-сервисы.
18 января мэр Москвы Сергей Собянин на фоне нарастающей угрозы распространения штамма омикрон продлил режим самоизоляции для пенсионеров и хронически больных граждан до 1 апреля. На этот же срок было продлено требование к работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. О запретах на работу каких-либо организаций в новом году в Москве пока не сообщалось.