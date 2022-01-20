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Общество

ФНС приостановит прием граждан в Москве с 24 января

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) со следующего понедельника, 24 января, приостановит прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ФНС.

В ведомстве отметили, что решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. За последние сутки, по данным оперштаба, в Москве выявили 11 557 новых случаев коронавируса. Это рекордное значение с начала пандемии. Общее число зарегистрированных случаев заражения в столице превысило 2,12 млн.

При этом Межрайонная ИФНС России №46 по Москве (главный регистрирующий налоговый орган города) продолжит оказывать услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП). Вся входящая бумажная корреспонденция, включая налоговые и бухгалтерские отчеты, будет приниматься только через специальный бокс. Для оперативного решения возможных вопросов налоговики посоветовали указывать номера контактных телефонов на документах или конвертах, а также контактировать с сотрудниками службы через онлайн-сервисы.

18 января мэр Москвы Сергей Собянин на фоне нарастающей угрозы распространения штамма омикрон продлил режим самоизоляции для пенсионеров и хронически больных граждан до 1 апреля. На этот же срок было продлено требование к работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. О запретах на работу каких-либо организаций в новом году в Москве пока не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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