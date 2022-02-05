В Забайкалье из-за угрозы нападений собак ввели режим повышенной готовности

Меру власти объяснили «крайне острой» проблемой угрозы нападений бродячих собак. С начала года в Чите собаки покусали людей 64 раза, а за прошлый год в регионе было зафиксировано более 2300 случаев нападений, из них 212 — с опасной локализацией и 11 — с множественными глубокими ранами.