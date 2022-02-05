В Забайкалье из-за угрозы нападений собак ввели режим повышенной готовности
В Забайкальском крае 5 февраля в связи с угрозой нападений безнадзорных животных начал действовать режим повышенной готовности. Постановление об этом подписал губернатор края Александр Осипов, сообщила пресс-служба правительства.
Режим повышенной готовности ввели в целях обеспечения безопасности жителей — он призван исключить нахождение на улицах городов и поселков бездомных собак.
«Режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных», — говорится в сообщении.
Меру власти объяснили «крайне острой» проблемой угрозы нападений бродячих собак. С начала года в Чите собаки покусали людей 64 раза, а за прошлый год в регионе было зафиксировано более 2300 случаев нападений, из них 212 — с опасной локализацией и 11 — с множественными глубокими ранами.
После гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Забайкальском крае глава СКР Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства «с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов».
Совет Госдумы решил в течение февраля вместе с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства, которые позволят решить проблему нападения на людей бродячих собак, сообщил затем спикер Госдумы Вячеслав Володин.