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Общество

В Забайкалье из-за угрозы нападений собак ввели режим повышенной готовности

Ведомости

В Забайкальском крае 5 февраля в связи с угрозой нападений безнадзорных животных начал действовать режим повышенной готовности. Постановление об этом подписал губернатор края Александр Осипов, сообщила пресс-служба правительства.

Режим повышенной готовности ввели в целях обеспечения безопасности жителей — он призван исключить нахождение на улицах городов и поселков бездомных собак. 

«Режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных», — говорится в сообщении.

Меру власти объяснили «крайне острой» проблемой угрозы нападений бродячих собак. С начала года в Чите собаки покусали людей 64 раза, а за прошлый год в регионе было зафиксировано более 2300 случаев нападений, из них 212 — с опасной локализацией и 11 — с множественными глубокими ранами.

После гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Забайкальском крае глава СКР Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства «с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов».

Совет Госдумы решил в течение февраля вместе с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства, которые позволят решить проблему нападения на людей бродячих собак, сообщил затем спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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