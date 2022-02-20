В Ростовскую область прибыли более 40 000 жителей ДНР и ЛНР

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Разведка ДНР получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщили 19 февраля в народной милиции. В нем сказано, что спящие ячейки СБУ запланировали диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик.