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В Ростовскую область прибыли более 40 000 жителей ДНР и ЛНР

Ведомости

Более 40 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область, сообщил в воскресенье врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Более 40 000 лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР», — сказал журналистам Чуприян (цитата по ТАСС).

В МЧС также сообщили, что в Воронежскую и Курскую области на поездах отправлены свыше 2000 беженцев. 

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Накануне вечером на совещании рабочей группы под председательством Чуприяна были подведены первые итоги работы по эвакуации в Россию граждан из ДНР и ЛНР. Власти Ростовской области подготовили для беженцев почти 14 000 мест, на всех пунктах организовали медицинские посты, сообщили в пресс-службе МЧС. 

19 февраля в Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик ввели режим чрезвычайной ситуации, позднее Воронежская и Волгоградская области объявили о введении режима повышенной готовности.

В Ростовскую область из федерального бюджета поступили 5 млрд руб., средства по распоряжению президента Владимира Путина направят на оказание помощи прибывшим из ДНР и ЛНР. 

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Разведка ДНР получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщили 19 февраля в народной милиции. В нем сказано, что спящие ячейки СБУ запланировали диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик.

Следственный комитет России 19 февраля сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела территории Ростовской области со стороны военизированных формирований Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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