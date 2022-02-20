В Ростовскую область прибыли более 40 000 жителей ДНР и ЛНР
Более 40 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Ростовскую область, сообщил в воскресенье врио главы МЧС России Александр Чуприян.
«Более 40 000 лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР», — сказал журналистам Чуприян (цитата по ТАСС).
В МЧС также сообщили, что в Воронежскую и Курскую области на поездах отправлены свыше 2000 беженцев.
Накануне вечером на совещании рабочей группы под председательством Чуприяна были подведены первые итоги работы по эвакуации в Россию граждан из ДНР и ЛНР. Власти Ростовской области подготовили для беженцев почти 14 000 мест, на всех пунктах организовали медицинские посты, сообщили в пресс-службе МЧС.
19 февраля в Ростовской области в связи с эвакуацией граждан республик ввели режим чрезвычайной ситуации, позднее Воронежская и Волгоградская области объявили о введении режима повышенной готовности.
В Ростовскую область из федерального бюджета поступили 5 млрд руб., средства по распоряжению президента Владимира Путина направят на оказание помощи прибывшим из ДНР и ЛНР.
Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Разведка ДНР получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщили 19 февраля в народной милиции. В нем сказано, что спящие ячейки СБУ запланировали диверсии на транспортных магистралях, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик.
Следственный комитет России 19 февраля сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела территории Ростовской области со стороны военизированных формирований Украины.