Германия, Бельгия и другие страны ЕС закроют воздушное пространство для РФ

Страны Евросоюза продолжают объявлять о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Ранее такие меры приняли Чехия, Польша, Латвия и другие государства, в воскресенье еще несколько стран последовали их примеру.