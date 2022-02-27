Германия, Бельгия и другие страны ЕС закроют воздушное пространство для РФ
Страны Евросоюза продолжают объявлять о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Ранее такие меры приняли Чехия, Польша, Латвия и другие государства, в воскресенье еще несколько стран последовали их примеру.
В частности, Германия с 17:00 мск 27 февраля закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, передает ТАСС со ссылкой на минтранс ФРГ. По данным газеты Handelsblatt, ограничения будут действовать три месяца.
Аналогичное решение приняли власти Бельгии. «Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний», — написал в Twitter премьер-министр королевства Алескандер де Кроо.
В той же соцсети министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир предупредила о запрете полетов над страной «в знак солидарности с Украиной».
Швеция готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, передает радиостанция Radio Sweden. Так же поступят власти Дании, страна будет настаивать на введении соответствующего запрета на всей территории Евросоюза, сказал глава МИДа страны Йеппе Кофод.
«Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС мы будем настаивать на введении запрета на всей территории ЕС», — сообщил Кофод в своем Twitter.
Российским авиакомпаниям запретят летать и над Австрией, которая также поддержала идею закрытия воздушного пространства для РФ на всей территории ЕС, сообщила министр транспорта республики Леоноре Гевесслер.
Финляндия готовится закрыть свое воздушное пространство для России, передает Reuters со ссылкой на субботнее заявление министра транспорта и коммуникаций страны.
Ранее воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
Страны вводят ограничения в связи с военной операцией на Украине, которую с 24 февраля проводит Россия по поручению президента Владимира Путина.