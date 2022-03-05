Activision Blizzard прекращает продажи игр в России
Владелец прав на игры Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft и др. — компания Activision Blizzard - прекращает продажи в России. Об этом говорится в заявлении компании.
«Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт», — говорится в сообщении. Компания уже направила $300 000 финансовой помощи Украине, отмечается в заявлении.
Ранее продажу компьютерных игр в России приостановили другие разработчики игр — Electronic Arts и ActiBlizz. EA объявила, что удалит российские команды из своих футбольных и хоккейных симуляторов по аналогичной причине. Помимо этого международные маркетплейсы игр PlayStation Store и Nintendo отклоняют попытки пользователей оплатить покупки с российских банковских карт. Ранее украинские власти попросили эти платформы покинуть Россию.