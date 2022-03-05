Activision Blizzard прекращает продажи игр в России

Ранее продажу компьютерных игр в России приостановили другие разработчики игр — Electronic Arts и ActiBlizz. EA объявила, что удалит российские команды из своих футбольных и хоккейных симуляторов по аналогичной причине. Помимо этого международные маркетплейсы игр PlayStation Store и Nintendo отклоняют попытки пользователей оплатить покупки с российских банковских карт. Ранее украинские власти попросили эти платформы покинуть Россию.