Штрафы и пени за неоплату ЖКУ начнут рассчитывать по ставке в 9,5%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расчет штрафов и пеней за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам будет производиться исходя из ключевой ставки в 9,5%, действовавшей на 27 февраля 2022 г. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хусунуллин.
15 марта правительство получило право отменять повышенные пени и штрафы за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт. До сих пор они рассчитывались с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Пени за неоплату ЖКУ начислялись с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня пени начислялись в повышенном размере — 1/130 ставки.
После того как ЦБ 28 февраля поднял ключевую ставку до 20% годовых, максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, отметил Хуснуллин. Поэтому для расчета будет использоваться ее значение, действовавшее до повышения.
Ранее в марте депутаты из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили освободить многодетные семьи от платы за ЖКУ. Депутаты также предложили субсидировать 70% платы за ЖКУ для граждан старше 65 лет, отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан и ограничить ее до 0,1% для управляющих компаний.
В Минстрое заверили, что тарифы на ЖКУ не вырастут выше ранее запланированного уровня индексации. Тарифы на коммунальные услуги пересчитываются один раз в год, с 1 июля. В прошлом году правительство утвердило индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. в диапазоне от 2,9 до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).
Общественники предупреждали, что плата за услуги ЖКХ может вырасти с 1 сентября 2022 г. после того, как вступит в силу постановление правительства, уточняющее порядок расчета платы за электроэнергию, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Отмечалось, что с осени плату за содержание общего имущества в таких домах будут пересчитывать исходя не из нормативов, а из фактического объема потребления электричества, воды, канализации.