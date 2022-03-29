Штрафы и пени за неоплату ЖКУ начнут рассчитывать по ставке в 9,5%

15 марта правительство получило право отменять повышенные пени и штрафы за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт. До сих пор они рассчитывались с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Пени за неоплату ЖКУ начислялись с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня пени начислялись в повышенном размере — 1/130 ставки.