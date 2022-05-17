Один человек пострадал при обстреле села Безымено в Белгородской области
При обстреле села Безымено Грайворонского района Белгородской области со стороны Украины пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Об обстреле ему сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. У пострадавшего ранение легкой степени тяжести, уточнил Гладков. По словам губернатора, ему уже оказывается медицинская помощь, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
«Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки», – заявил Гладков.
С начала спецоперации России на Украине власти приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. 15 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Середа пострадал один мирный житель. 13 мая он сообщил о семи пострадавших и одном погибшем в результате обстрела села Солохи. 17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка из крупнокалиберного оружия, в результате которого были повреждены три жилых дома.