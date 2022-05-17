Газета
Общество

Один человек пострадал при обстреле села Безымено в Белгородской области

Ведомости

При обстреле села Безымено Грайворонского района Белгородской области со стороны Украины пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об обстреле ему сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. У пострадавшего ранение легкой степени тяжести, уточнил Гладков. По словам губернатора, ему уже оказывается медицинская помощь, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

«Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки», – заявил Гладков.

С начала спецоперации России на Украине власти приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. 15 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Середа пострадал один мирный житель. 13 мая он сообщил о семи пострадавших и одном погибшем в результате обстрела села Солохи. 17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка из крупнокалиберного оружия, в результате которого были повреждены три жилых дома.

Ранее по теме: Губернатор Курской области сообщил об обстреле села со стороны Украины
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных