Один человек пострадал при обстреле села Безымено в Белгородской области

С начала спецоперации России на Украине власти приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. 15 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Середа пострадал один мирный житель. 13 мая он сообщил о семи пострадавших и одном погибшем в результате обстрела села Солохи. 17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка из крупнокалиберного оружия, в результате которого были повреждены три жилых дома.