Погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины
В поселке Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Обстрел с сопредельной территории произошел ориентировочно в 20:30 мск, по предварительным данным, жертв нет, рассказал губернатор.
Утром 17 мая Старовойт сообщал об обстреле другого приграничного села в Глушковском районе Курской области – села Алексеевка. Губернатор уточнял, что пострадавших не было, но повреждены три жилых дома, автомобиль и здание школы.
Также 17 мая при обстреле села Безымено Грайворонского района Белгородской области со стороны Украины пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.