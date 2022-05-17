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Погранпункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Ведомости

В поселке Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Обстрел с сопредельной территории произошел ориентировочно в 20:30 мск, по предварительным данным, жертв нет, рассказал губернатор.

Утром 17 мая Старовойт сообщал об обстреле другого приграничного села в Глушковском районе Курской области – села Алексеевка. Губернатор уточнял, что пострадавших не было, но повреждены три жилых дома, автомобиль и здание школы.

Также 17 мая при обстреле села Безымено Грайворонского района Белгородской области со стороны Украины пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее по теме: Один человек пострадал при обстреле села Безымено в Белгородской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных